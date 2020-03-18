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7.5 milyon yaşlı risk grubunda!

Türkiye'de 65 yaş üstü 7.5 milyon kişi yaşıyor. Yaşlılar. corona virüsü salgının görüldüğü ve ilk ölümlü vakanın 89 yaşında bir kişinin olduğu ülkemizde uyarıları dikkat almıyor. Sokağa çıkıyorlar, bankaya gidiyorlar, Diyanet'in uyarısına rağmen namaz kılmak için camiye giden bile var!
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Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ait ‘yaşlı nüfus’ istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre 83 milyon nüfuslu Türkiye’de yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 7 milyon 550 bin 227.

Bu kişilerin yüzde 62.8’i 65-74 yaş grubunda, yüzde 28.2’si 75-84 yaş grubunda, yüzde 9.1’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.

TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖLÜMLÜ VAKA

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sonrası, vaka sayısının 98’e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: TEMAS KURMAYIN

Uzmanlara göre corona virüsün ölümcül seyrettiği vakalar genellikle; bir hastalık nedeniyle bünyesi zayıf olan kişiler ve bağışıklık sistemleri zayıf yaşlılar. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs ( corona virüs) Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer de yaptığı açıklamada vatandaşları, yaşlı kişilerle temas kurmamaları konusunda uyarmıştı.

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Yorumlar

(3)
03

Esnaf - zaten maksat emekli maaşlarından kurtulmak olduğunu düşünmeye başladım

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 12:43
02

Ucretsiz Seyahat Iptal - Bedava seyahat kartlari 65 yas uzeri bu donemde kaldirilsin. Bedava oldugu surece yaslilar virus falan dinlemiyor toplu tasima kullaniyor en fazla kendilerine zararli . Belediye cabuk hareket etsin.

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 12:16
01

Kara pençe lakabı Kara - Yaşlılar diyebiliyor ki acı patlıcanı kırağı yapmaz

Bir de tabiri caizse ölmüş eşek kurttan korkmaz diye Zor yollar ihtiyarlar

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 12:10
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

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