7.5 milyon yaşlı risk grubunda!

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ait ‘yaşlı nüfus’ istatistiklerini açıkladı. TÜİK’in verilerine göre 83 milyon nüfuslu Türkiye’de yaşayan 65 ve daha yukarı yaştaki kişilerin sayısı 7 milyon 550 bin 227.

Bu kişilerin yüzde 62.8’i 65-74 yaş grubunda, yüzde 28.2’si 75-84 yaş grubunda, yüzde 9.1’i 85 ve daha yukarı yaş grubunda yer alıyor.

TÜRKİYE’DEKİ İLK ÖLÜMLÜ VAKA

Tüm dünyayı saran corona virüsü salgını sonrası, vaka sayısının 98’e çıktığı ve 89 yaşındaki bir kişinin hayatını kaybettiği Türkiye’de de 60 yaş üstü kişilerin evden çıkmamaları konusunda sık sık uyarılar yapılıyor.

UZMANLAR UYARIYOR: TEMAS KURMAYIN

Uzmanlara göre corona virüsün ölümcül seyrettiği vakalar genellikle; bir hastalık nedeniyle bünyesi zayıf olan kişiler ve bağışıklık sistemleri zayıf yaşlılar. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs ( corona virüs) Bilim Kurulu üyesi Prof. Hasan Tezer de yaptığı açıklamada vatandaşları, yaşlı kişilerle temas kurmamaları konusunda uyarmıştı.