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Eczacı Odası’ndan eczanelere uyarı

Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı kentimizde faaliyet gösteren eczacılara corona virüsü nedeniyle uyarılarda bulundu.
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Corona virüs salgını nedeniyle dünyada ve ülkemizde tedbirler arttırılırken Kocaeli Eczacı Odası Başkanı Bilal Arpacı meslektaşlarına yazılı açıklamayla uyarılarda bulundu. Arpacı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi; “Eczaneler kapalı mekanlar olması sebebiyle eczane içinde çalışanlar hariç olmak kaydıyla 3 kişiden fazla kişinin bekleme yapmasını istemiyoruz. Eczane dışında sıranızı beklemeniz sizin ve çalışanlarımızın sağlığı için önemlidir.  Eczane içinde hastalarla ve çalışanlarla aranızda 1 metre ara bırakmaya özen gösterin.  Eczane içinde tezgah banko gibi alanlara mümkün olduğunca temas etmeyin.

“ECZANE DIŞINDA BEKLEYİN”

Reçetelerinizin kağıt olması durumunda sizlerden imza alacağımız için tükenmez kalemlerinizi yanınızda getirin.  Parayla hastalığın bulaşmasını engellemek için temassız özellikli kredi kartlarını kullanmaya özen gösterin Nöbetçi eczanelerden hizmet almak için başvurduğunuzda mümkün olduğunca eczane dışında sıranızın gelmesini bekleyin. Eczanelerimiz temizlenirken bizlere yardımcı olun. Eczacılarımızın ve çalışanlarımızın aldıkları önlemeleri yadırgamayın ve sağlığınız için uygulamalara riayet edin. Hizmetlerimizin sürdürebilir olması ve sizlere ulaşabilmesi için eczacınıza güvenin.

“EN YAKIN DANIŞMANINIZ ECZACINIZ”

Ayrıca kronik hastalıkları olan hastalarımız raporlarının olması durumunda aile hekimlerine başvurmadan eczanelerimize başvurarak ilaçlarını alabilirler.  En yakın sağlık danışmanınızın eczacınız olduğunu hatırlatıyor, sizlere yaptıkları uyarılara uymanızın geleceğimiz ve geleceğiniz açısından çok önemli olduğuna dikkat çekmek istiyorum.”

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