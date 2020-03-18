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Hürriyet Çanakkale şehitlerimizi, Bağçeşme Şehitliğinde andı

İzmit Belediye Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle, Bağçeşme Şehitliğinde düzenlenen anma programına katıldı. Başkan Hürriyet, tüm şehitlerimiz için şükranlarını sundu
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İzmit Belediyesi Başkanı Av. Fatma Kaplan Hürriyet, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü nedeniyle İzmit Bağçeşme Şehitliğinde düzenlenen tören programına katıldı. Zaferin 105’inci yılında düzenlenen törene Başkan Hürriyet’in yanı sıra, Kocaeli Valisi Hüseyin Aksoy, Deniz Eğitim Öğretim ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Yalçın Payal, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, İzmit Kaymakamı Şevket Cinbir, İl Jandarma Komutanı Osman Aslan, İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, siyasi parti, odalar ve STK temsilcileri katıldı.

ŞEHİT VE GAZİLERİMİZE ŞÜKRANLARIMI SUNUYORUM

Törende Çanakkale Zaferi ve şehitlerimiz için bir açıklama yapan Başkan Hürriyet, “18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’de Bağçeşme Şehitliğinde vatan için can veren evlatlarımızın huzuruna çıktık. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, ülkemizin bağımsızlığı uğruna can veren tüm şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

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