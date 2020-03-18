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Darıca Şehitliği’ne bakım yapıldı

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü öncesinde Darıca Şehitliği’nde çevre ve peyzaj düzenlemesiyle birlikte bakım-onarım çalışması yapıldı
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Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’ın talimatıyla 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitler Günü öncesinde Darıca Şehitliği’nde çevre ve peyzaj düzenlemesiyle birlikte bakım-onarım çalışması yapıldı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, mevsim geçişlerinde olduğu gibi şehitlik içerisinde genel bir temizlik yaptı ve yeni çiçek dikimlerini gerçekleştirdi. Daha düzenli hale getirilen şehitlik içerisinde daha sonra çevre ve peyzaj düzenlemesiyle birlikte bakım-onarım çalışması yapıldı.

ŞEHİTLERİMİZE MİNNETTARIZ

Darıca Şehitliğinin ilçeye yakışan bir görünüme kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, “Bu topraklar için toprağa düşüp şehit olan kahraman şehitlerimize sonsuz minnettarız, onlara şükran borçluyuz. Bugünlerimizi borçlu olduğumuz, ülkemiz için canını veren aziz şehitlerimiz ve onların bizlere emaneti olan aileleri için ne yapsak az. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi, ömrünü bu vatan için feda etmiş olan şehitlerimizi bir kez daha saygı ve minnetle anıyorum" diye konuştu.

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