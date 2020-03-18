Altun açıklamasında, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER’e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" dedi.
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Altun'dan koronavirüs açıklaması
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan son dakika koronavirüs açıklaması yaptı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz