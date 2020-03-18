Altun'dan koronavirüs açıklaması

Altun açıklamasında, "Koronavirüsle mücadele bağlamında CİMER’e gelen başvuru sayısı 15 bini geçti. Sorun küresel, mücadelemiz ulusal! Bu bilinçte olan vatandaşlarımızın fedakârlığı her türlü övgüye layıktır" dedi.