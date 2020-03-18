Kartepe'de 18 Mart töreni

Kartepe’de 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü programı kapsamında Kaymakamlık önündeki Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında çelenk sunma törenine katılım sınırlı tutuldu. Atatürk anıtına Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman’ın çelenk sunumu ardından törende hazır bulunan ilçe protokolü saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı’nı hep bir ağızdan okudu.

SAYGI VE MİNNETLE ANIYORUM

Program sonunda açıklama yapan Kartepe Belediye Başkanı Av.M.Mustafa Kocaman “Türkiye'nin kaderini değiştiren, Çanakkale'nin geçilmeyeceğini tüm dünyaya kanıtlayan 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 105'inci Yıldönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyorum” ifadelerini kullandı.