Özcan: Fiyat ve stok sıkıntısı yaşamıyoruz

Ergün Gıda Toptan Perakende, koronavirüs nedeniyle gıda fiyatlarına yaşanan hareketliliğe tepki gösterdi. Firma sahibi Halil Ergün Özcan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Çoğu gıda maddelerimizde fiyat ve stok sıkıntısı yaşamamaktayız. Girdi maliyetleri aşırı yükselmediği sürece hiçbir ürünümüzün fiyatı değişmeyecektir.

“ÜZÜNTÜ İLE İZLİYORUZ”

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve son günlerde ülkemizde de görülmeye başlanan koronavirüs ile ilgili perakende piyasasındaki fırsatçılık haberlerini üzüntü ile izliyoruz. Ergün Gıda Toptan ve Perakende olarak birlik olunması gereken böyle günleri fırsatçılık olarak asla gömüyor, yapanları şiddetle kınıyoruz.

“FİYAT VE STOK SIKINTISI YAŞAMAMAKTAYIZ”

Hammadde sıkıntısı ve arz talep dengesi sebebiyle alkol içerikli birkaç ürün dışında hiçbir ürünümüzde fiyat ve stok sıkıntısı yaşamamaktayız. Girdi maliyetleri aşırı yükselmediği sürece hiçbir ürünümüzün fiyatı değişmemiştir, değişmeyecektir.

“HALKIMIZIN YANINDAYIZ”

Ergün Gıda Toptan ve Perakende olarak çalışanlarımızla beraber tüm gücümüzle halkımızın yanındayız, olmaya da devam edeceğiz. Her zaman en kaliteli ürünleri kaliteli hizmet anlayışıyla en uygun fiyatlarla siz değerli halkımıza ulaştırma gayretimiz her zaman devam edecektir. Halkımıza saygı ile duyurulur.”