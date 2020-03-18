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Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Gölcük'de, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil ağaca çarptı. Yaralanan otomobil sürücüsü tedavi altına alındı.

Demirören Haber Ajansı
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Kaza gece saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Tolga B. idaresindeki 41 AEC 787 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan Tolga B.’yi araçtan çıkardı. Yaralanan Tolga B. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Muhabir Demirören Haber Ajansı

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