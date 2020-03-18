Ağaca çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı

Kaza gece saatlerinde, Gölcük Şirinköy Mahallesi Kervansaray Caddesi üzerinde meydana geldi. Tolga B. idaresindeki 41 AEC 787 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan ağaca çarptı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. İtfaiye ekibi otomobilde sıkışan Tolga B.’yi araçtan çıkardı. Yaralanan Tolga B. 112 Acil ekibinin ilk müdahalesinin ardından Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz