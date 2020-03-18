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Bu paylaşım İzmit Belediyesi'ni zor duruma soktu

CHP eski İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya, sahibi olduğu iş yerini dezenfekte ettirirken, işlemi yapan operatörün sırtında “Gülümse İzmit” yeleği görününce ortalık karıştı.
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CHP’li Mehmet Ümit Küçükkaya, kendisine ait iş yerini ilaçlatırken, işlemi yapan operatörün sırtında İzmit Belediyesi’ne ait “Gülümse İzmit” yeleğinin görülmesi, farklı algılara neden oldu. Küçükkaya hakkında, “Belediyenin imkanıyla işyerini ilaçlattı” algısı olmuştu. Bunun üzerine bir açıklama yapma gereği duyan Mehmet Ümit Küçükkaya,“Gıda firması olduğumuz için düzenli olarak her ay firmamızda ilaçlama çalışması yapılmaktadır. Yakın dostum Pınar Atabay Hanımın firmasıyla yıllardır çalışıyorum. Koronovirüs salgını sebebiyle ilaçlama çalışmalarında yoğunluk yaşanıyor.

O YELEK HİÇ DİKKATİMİ ÇEKMEDİ

İzmit Belediyesi bu kapsamda benim iş yerimi ilaçlayan aynı firmayla çalıştığı için o gün ilaçlamayı bile zor yaptırdım.İzmit Belediyesi kamu binaları ve halka açık mekanları da bu firmaya ilaçlatıyor.Bende yakın arkadaşım olan Pınar hanıma ricada bulunarak kendi iş yerimizi de ilaçlattık.Yani o yoğunlukta ilaçlama yapan personelin üzerinde bu yelek hiç dikkatimizi bile çekmedi.İlaçlamasını yaptı faturamızı kesti ve İzmit Belediyesi’nin işlerini yapmaya devam etti” ifadelerini kullandı. Ancak bu defada İzmit Belediyesi’nin ilaçlama işini alan firmanın sahibi Pınar Atabay’ın CHP’li il yöneticisi olması eleştiri konusu oldu. 

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