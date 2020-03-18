Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 13:25 TSİ- Gündem G: Bugün 13:29 TSİ

Apple mağazalarını süresiz kapattı

Çin dışındaki Apple mağazaları ikinci bir duyuruya kadar süresiz olarak kapatıldı. Müşteriler teknik destek için çağrı merkezlerine yönlendirildi
mask

Apple'ın CEO'su Tim Cook birkaç gün önce yaptığı açıklamada Çin dışındaki mağazalarının 27 Mart'a kadar kapalı tutulacağını açıklamıştı.Apple'ın internet sitesinde yer alan bir duyuruya göre Apple mağazalarının yeni bir açıklama yapılana dek süresiz olarak kapatıldığı duyuruldu.

ONLİNE DESTEK KULLANILACAK

Apple'ın internet sitesinde yer alan duyuruda, “Mağazalarımız ikinci bir duyuruya kadar kapalı. Müşterilerimize ayrıcalıklı bir hizmet vermeye bağlıyız” ifadesi kullanıldı.Apple kullanıcıları teknik destek için çağrı merkezleri ve online işlemlere yönlendirildi.İstanbul'da Apple'ın iki mağazası bulunuyor. Mağazaların biri Zorlu Center'da biri de Akasya AVM'de.

Bugün 13:25 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Kartepe'de 18 Mart töreni mask
Kartepe'de 18 Mart töreni
Darıca Şehitliği’ne bakım yapıldı mask
Darıca Şehitliği’ne bakım yapıldı
 Hürriyet Çanakkale şehitlerimizi, Bağçeşme Şehitliğinde andı mask
 Hürriyet Çanakkale şehitlerimizi, Bağçeşme Şehitliğinde andı
Yeni yol süpürge araçları ile yol temizliğine devam mask
Yeni yol süpürge araçları ile yol temizliğine devam
Hürriyet’ten siyasi partilerle koronavirüs zirvesi mask
Hürriyet’ten siyasi partilerle koronavirüs zirvesi
Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Töreni mask
Başiskele’de 18 Mart Çanakkale Zaferi Töreni
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi mask
SGK'dan emeklilere maaş müjdesi

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL