Reçeteler gerektiğinde yapılan denetimlerde ibraz edilmek talep edilmesi durumunda kurumumuza gönderilmesi üzere muhafaza edilmeli” ifadeleri kullanıldı.Türk Eczacılar Birliği, koronavirüs tedbirleri kapsamında N95, FFP2 ve FFP3 maskelerin reçete karşılığında eczanelerden temin edilmesine karar verdi.
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Maskeler herkese satılmayacak
Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan son dakika açıklamasında “EN 149 standardındaki maskeler sadece eczanelerden ve reçete karşılığında verilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz