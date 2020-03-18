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Belediye ve esnaf mücadelede kol kola  

İzmit Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadeleyi sürdürüyor
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İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen ve meclis üyesi Yaşar Kardaş, esnaf odaları ve esnafları ziyaret ederek, koronavirüs kapsamında bilgilendirmede bulundu. Şen ve Kardaş, kent esnafına da koronavirüse karşı tedbir kapsamında maske ve eldiven dağıttı.

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