İzmit Belediyesi Muhtarlar Masası Koordinatörü Süleyman Şen ve meclis üyesi Yaşar Kardaş, esnaf odaları ve esnafları ziyaret ederek, koronavirüs kapsamında bilgilendirmede bulundu. Şen ve Kardaş, kent esnafına da koronavirüse karşı tedbir kapsamında maske ve eldiven dağıttı.
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Belediye ve esnaf mücadelede kol kola
İzmit Belediyesi, tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüse karşı mücadeleyi sürdürüyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz