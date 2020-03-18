Alo Vefa ve Aşevi birimleri de her gün titizlikle dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı Alo Vefa ve Aşevi birimleri her gün yüzlerce vatandaşımıza 2 öğün sıcak yemeklerini ulaştırarak, gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmetlerini sürdürüyor.
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Derince Aşevi’nde korona temizliği
Derince Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne bağlı olarak çalışan Alo Vefa ve Aşevi birimleri koronavirüse karşı gerekli tüm önlemlerini aldıktan sonra her gün yüzlerce vatandaşımıza 2 öğün sıcak yemeklerini ulaştırmaya devam ediyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz