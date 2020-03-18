Derince Aşevi’nde korona temizliği

Alo Vefa ve Aşevi birimleri de her gün titizlikle dezenfekte ediliyor. Koronavirüse karşı gerekli tüm önlemlerin alındığı Alo Vefa ve Aşevi birimleri her gün yüzlerce vatandaşımıza 2 öğün sıcak yemeklerini ulaştırarak, gönül belediyeciliği anlayışıyla hizmetlerini sürdürüyor.