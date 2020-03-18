Zabıta ekiplerinden sıkı denetim

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde polis, kırsal alanda da jandarma ekipleri ile birlikte genelgede belirtilen tiyatro, sinema, gösteri merkezi, nişan-düğün salonu, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi gibi umuma açık istirahat yerlerinin faaliyetleri durdurulması kararı çerçevesinde kent genelindeki iş yerlerinin karara uyup uymadığını kontrol etti. İşletmelerin birçoğu kurala uyarken açık olan iş yerlerine ise sözlü uyarılarda bulundu.
DENETİMLER SÜRÜYOR
Ekipler yaptıkları denetimlerde, mekan sahipleri ile tek tek görüşerek koronavirüs önlemleri kapsamında faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması hakkında işletmelere tebligatta bulundular. Ekipler, “Şu ana kadar kontrol ettiğimiz esnafların büyük çoğunluğu bu alınan karara uymuş durumda, açık olan tek tük esnaflar olabiliyor onları da sözlü bir şekilde uyarıyoruz. Uyarılardan sonra genelde kapatıyorlar” dedi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz