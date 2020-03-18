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Başkan Şayir: “Panik yok, tedbir var” 

Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşları uyaran Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, mecbur kalmadıkça kalabalık ortamlara girmemesinin hastalığın seyri açısından büyük önem taşıdığını belirtti
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Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyayı etkisi altına aldığını ifade ederek, Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların ve uzmanların açıklama ve uyarılarını yakından takip ettiklerini dile getirdi. Alınan tedbirlerden bahseden Şayir, “Özellikle halkımızın ortak kullanım alanlarının dezenfekte edilmesi için tüm ekiplerimiz canla başla çalışıyor. İlerleyen günlerde de belediye olarak koronovirüsle ilgili daha geniş tedbirler almaya devam edeceğiz. Belediye binası girişinde hem personelimiz hem de dışarıdan gelen vatandaşlarımızın ellerini dezenfekte etmeleri için el dezenfekteleri konuldu. Belediye olarak halkımızı bilgilendirir açıklamaları anı anına paylaşıyoruz. Paniğe gerek yok ama tedbirleri muhakkak almalıyız” diye konuştu.

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