Mavi Yeşil Başiskele’nin doğal güzelliklerini ve yeşil alanlarını koruyan Başiskele Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, son olarak Serdar Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Parkı’nda kuruyan ağaçları sökerek yerlerine yeni fidanlar dikti. Başiskele Belediyesi ayrıca daha temiz, daha yeşil ve daha sağlıklı bir Başiskele için düzenli olarak aralıksız park, bahçeler ve yeşil alanlarda mıntıka temizliği çalışmalarını da sürdürüyor
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Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor
Başiskele Belediyesi, park ve bahçelerde çeşitli nedenlerden dolayı kuruyan ağaçların yerine yeni fidanlar dikiyor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz