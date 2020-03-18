Koronavirüsü ile mücadele kapsamında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çevre Mühendisi Serkan Aksöz ve Ziraat Mühendisi Murat Demir’in katıldığı toplantıda Gölcük şehir içi minibüslerinin günlük dezenfektasyon işleminin yapılmasıyla ilgili kooperatif yetkilileri ile bir araya geldi. İlçe ulaşımında kullanılan 190 minibüsün sistemli bir şekilde günlük dezenfektasyonunda kullanılmak üzere taşımacılık kooperatiflerine pülverizatör ve ekipman desteği yanında, pülverizatörün kullanımı ile ilgili de gerekli eğitim uzman ekip tarafından verildi.
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Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi
Gölcük Belediyesi'nin koordinasyonunda, ilçe genelinde faaliyet gösteren yolcu taşıma minibüsleri her gün dezenfekte edilecek
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz