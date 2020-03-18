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Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi

Gölcük Belediyesi'nin koordinasyonunda, ilçe genelinde faaliyet gösteren yolcu taşıma minibüsleri her gün dezenfekte edilecek
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Koronavirüsü ile mücadele kapsamında, Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Belediye Başkan Yardımcısı Şevket Kaba, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Çevre Mühendisi Serkan Aksöz ve Ziraat Mühendisi Murat Demir’in katıldığı toplantıda Gölcük şehir içi minibüslerinin günlük dezenfektasyon işleminin yapılmasıyla ilgili kooperatif yetkilileri ile bir araya geldi. İlçe ulaşımında kullanılan 190 minibüsün sistemli bir şekilde günlük dezenfektasyonunda kullanılmak üzere taşımacılık kooperatiflerine pülverizatör ve ekipman desteği yanında, pülverizatörün kullanımı ile ilgili de gerekli eğitim uzman ekip tarafından verildi.

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