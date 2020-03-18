Yakut: Gücümüzü gösterdik

2.Küme Futbol Ligi C Grubu’nda ikinci sırada bulunan Sepetlipınar FK Kulübü Başkanı Muhammet Sefa Yakut “Biz bu ligde en iyi takım olduğumuzu son maçlarımızda gösterdik. Yeniyalı futbolcularının son saniyede 9 kişiye karşı aldığı 1 puan için yaptığı kutlama, bunun en büyük göstergesidir” dedi

“ADİL YÖNETİM İSTİYORUZ”

Başkan Yakut açıklamasının devamında “Bizler Adil yönetim istiyoruz. Ne bize, ne de bir başkasına avantaj sağlanmasını istemiyoruz. Maçın başında ceza sahasında rakibin eline gelen topta penaltıya gitmeyip, sonrasında bizim oyuncumuzun yaptığı müdahalede de penaltıyı vermemesi, futbol için üzücü kararlardır” dedi.

“GENÇ HAKEM ATANMAMALIYDI”

Yakut sözlerinin devamında 3-3 biten Yeniyalı Barbaros maçı için şunları söyledi: Adaleti sağlamak adına gördüğünü çalamıyor, ama adaletsizliğe yol açıyorlar. 9 dakika eklemişken, 13 dakika gol yememizi bekliyorlar. 2000 doğumlu gencecik Mustafa Çalışkan adlı hakemin, hem bizim, hem de ligimiz için önemli olan bu maça verilmesi tamamıyla yanlış.

“KIRMIZI KART DOĞRU AMA…”

Verilen ilk kırmızı doğru, ancak yedek kulübemizde penaltı pozisyonuna tüm futbolcular itiraz etmişken, en önemli oyuncularımızdan Feyyaz'a sarı kart verip, maça girdiği ilk pozisyonda da rakibine yaptığı müdahalede ikinci sarı ile oyundan atmasını ve sonraki maç için eksik bırakmasını hazmedemiyoruz. Bizler buraya bu takımı çıkarabilmek ve bu mücadeleye katılabilmek için çok bedeller ödedik. Rakiplerimizden daha fazla gayret gösterdik ve masraf ettik. Bu emeklerimizin bu şekilde gasp edilmesine dayanamıyoruz.

“ÜST LİGE ÇIKMAK İSTİYORUZ”

İlk senemizde bir üst lige çıkmayı arzuluyoruz. Bu nedenle İl Hakem Kurulu’ndan önümüzdeki hafta oynayacağımız Yenidoğan Serdar maçına en kaliteli hakemini atamasını istiyoruz. Kısacası adalet istiyoruz.