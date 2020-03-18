Yavuzspor 1.Küme U19 takımı, sezonu mutlu bitirdi. Son maçında hemşerisi Derince Çınarlıspor’u 3-1 yenen takım, alt yapılardaki gücünü de ispatladı. Takım kısa sürede 1.Küme’den direkt şampiyon olarak, yeniden Süper Lig’e dönmüştü. Alt yapı Koordinatörü ve takımın antrenörü Savaş Küçükhasanoğlu, tüm takımı kutladı ve “Çınarlıspor maçı sonrasında hayırlısıyla sezonu tamamladık. Çocukları tek tek alınlarından öpüyorum, tebrik ediyorum” dedi.
Bugün 14:05 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:06 TSİ
Yavuz mutlu bitirdi: 3-1
Yavuzspor 1.Küme U19 takımı, sezonu mutlu bitirdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz