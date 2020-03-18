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Yenidoğan Serdar haftayı mutlu kapadı

2.Küme Futbol Ligi C Grubu takımlarından Yenidoğan Serdar, MAP Kavaklı ile pazar günü Cephanelik’te oynadığı maçı 1-0 galip kapatarak, avantaj sağladı.
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2.Küme Futbol Ligi C Grubu takımlarından Yenidoğan Serdar, MAP Kavaklı ile pazar günü Cephanelik’te oynadığı maçı 1-0 galip kapatarak, avantaj sağladı. Play-Off mücadelesi veren takım, Körfez Birlikspor ve Beşyol Zabıtan SPFK’yı takip ediyor. Bordo Beyazlılar 16 puana sahip. Play-Off oynayacak ikinci sıradaki SPFK ile arasındaki fark sadece 2 puan. Ligin bitmesine ise iki maç kaldı. Yenidoğan Serdar cumartesi günü Beşyol Zabıtan SPFK ile adeta final niteliğinde bir maç oynayacak. Takımı, eski Kocaelisporlu eski futbolculardan Şükrü Aktaş çalıştırıyor.

 

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