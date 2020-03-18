Yavuz Selimspor Play-Off’u kutluyor

2.Küme Futbol Ligi E Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Gebze Beylikbağı’nın ardından, bu hafta da Play-Off’u garantileyen Gebze Yavuz Selimspor bayram yapıyor. Bu haftaki maçı Muallimköy ile olduğundan otomatik olarak hükmen galip sayılacak takım, böylece 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puana yükselmiş olarak normal sezonu tamamlayacak. 2.sırayı alacak ekip, otomatikman Play-Off oynayacak. Yönetim kurulu “Şampiyon olan Beylikbağı spor kulübünü de tebrik ederiz. Ligimizdeki Darıca Türkelispor, Çayırova GB, Mollafenarispor’u da centilmence mücadelesinden dolayı kutlarız” dedi.