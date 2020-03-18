2.Küme Futbol Ligi E Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Gebze Beylikbağı’nın ardından, bu hafta da Play-Off’u garantileyen Gebze Yavuz Selimspor bayram yapıyor. Bu haftaki maçı Muallimköy ile olduğundan otomatik olarak hükmen galip sayılacak takım, böylece 9 maçta 6 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgiyle 19 puana yükselmiş olarak normal sezonu tamamlayacak. 2.sırayı alacak ekip, otomatikman Play-Off oynayacak. Yönetim kurulu “Şampiyon olan Beylikbağı spor kulübünü de tebrik ederiz. Ligimizdeki Darıca Türkelispor, Çayırova GB, Mollafenarispor’u da centilmence mücadelesinden dolayı kutlarız” dedi.
Bugün 14:06 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 14:08 TSİ
Yavuz Selimspor Play-Off’u kutluyor
2.Küme Futbol Ligi E Grubu’nda şampiyonluğa ulaşan Gebze Beylikbağı’nın ardından, bu hafta da Play-Off’u garantileyen Gebze Yavuz Selimspor bayram yapıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz