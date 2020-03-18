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İzmit Belediyesi'nden nikâh işlemleri için önemli duyuru

İzmit Belediyesi, Koronavirüs nedeniyle nikâh işlemlerinde önemli değişiklikler yaptı. Alınan karar gereği nikâh işlemleri sadece İzmit Yunus Emre Kültür Merkezinde yapılacak. Nikâhlara davetli alınmazken, gelin ve damat dışında yalnızca iki şahidin katılmasına müsaade edilecek
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İzmit Belediyesi, kentte yapılacak olan nikâh işlemleriyle ilgili bir duyuru yayınladı. Yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi. “Koronavirüs nedeniyle nikâh işlemlerinde önemli değişiklik yapılmıştır. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan koronavirüsü (Covid19) tedbirleri konulu ek genelgeye istinaden, koronavirüs salgınının yayılma riskine karşı önlem amacıyla 17 Mart 2020 Çarşamba gününden itibaren ikinci bir genelge yayınlanıncaya kadar, ilçemizdeki nikâh işlemleri sadece Yunus Emre Kültür Merkezi Nikâh Salonunda gerçekleştirilecektir.

İPTAL VEYA ERTELEME İÇİN BAŞVURU

Ayrıca, nikâh törenleri gelin, damat ve iki şahitle sınırlandırılmış, diğer mekânlardaki tüm nikâh törenleri de iptal edilmiştir. Belediyemizden nikâh günü almış çiftlerimizin, en az birinin iptal veya erteleme işlemleri için evlendirme memurluğumuza şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. Anlayışınız için teşekkür eder, sağlıklı günler dileriz.
İzmit Belediye Başkanlığı”

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