İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesi No: 23/B adresinde hizmet veren Özmenler Market’in sahibi Hümeyra Özmen. 13 yıldır marketçilik yaptığını belirten 33 yaşındaki Özmen, işlerinin oldukça güzel gittiğini ifade ederek, bunun sebebinin ulusal marketin olmaması olduğunu dile getirdi.

“HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI”

Özmen, “13 yıldır 42 Evler’de marketçilik yapıyoruz. İşlerimiz bu sıralar çok güzel. Mahallemizde ulusal market olmaması bunun nedeni olabilir. Sanayi Mahallesi’nde çok fazla göçmen var. Bizim en büyük sorunumuz bu. Nüfusun artmasıyla birlikte mahallemizde hırsızlık olaylarının arttığını söyleyebilirim. Ancak hepsini suçlayamam, çoğunluğu çok iyi insanlardan oluşuyor. İşim gereği yerel gazeteleri takip ediyorum. Kocaeli Gazetesi en çok satan gazeteler arasında yer alıyor. Tarafsız yayın tarzınızı sürdürmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.