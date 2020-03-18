Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:40 TSİ- Gündem G: Bugün 14:43 TSİ

İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok

İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesi’nde hizmet veren Özmenler Market’in sahibi Hümeyra Özmen, “İşlerimiz bu sıralar çok güzel. Mahallemizde ulusal market olmaması bunun nedeni olabilir” dedi

Cihan Baylan
Cihan Baylan Tüm Haberleri
mask

“Bizi Size Ulaştıranlar” adlı yazı dizimizin bugünkü konuğu İzmit Sanayi Mahallesi Köprübaşı Caddesi No: 23/B adresinde hizmet veren Özmenler Market’in sahibi Hümeyra Özmen. 13 yıldır marketçilik yaptığını belirten 33 yaşındaki Özmen, işlerinin oldukça güzel gittiğini ifade ederek, bunun sebebinin ulusal marketin olmaması olduğunu dile getirdi.

“HIRSIZLIK OLAYLARI ARTTI”

Özmen, “13 yıldır 42 Evler’de marketçilik yapıyoruz. İşlerimiz bu sıralar çok güzel. Mahallemizde ulusal market olmaması bunun nedeni olabilir. Sanayi Mahallesi’nde çok fazla göçmen var. Bizim en büyük sorunumuz bu. Nüfusun artmasıyla birlikte mahallemizde hırsızlık olaylarının arttığını söyleyebilirim. Ancak hepsini suçlayamam, çoğunluğu çok iyi insanlardan oluşuyor. İşim gereği yerel gazeteleri takip ediyorum. Kocaeli Gazetesi en çok satan gazeteler arasında yer alıyor. Tarafsız yayın tarzınızı sürdürmenizi diliyorum” şeklinde konuştu.

Bugün 14:40 TSİ - Gündem

Muhabir Cihan Baylan

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(4)
04

Mahmut Toraman - Pahalısınız, az satıp çok kazanmayı tercih ediyorsunuz ve bu yüzden sizden alışveriş yapmıyorum, yapmam.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 16:42
02

Handan Avcı - Fiyatlardan da bahsedelim mi Hümeyra Hanım? Neden bu kadar pahalı marketiniz acaba? Rekabet olmadığından sanırım değil mi? Ben mesela, marketinizin önünden geçiyorum ama alışverişimi büyük marketlerden yapıp geliyorum.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 16:36
01

Hak L - İnşlh pek yakında Sanayi mahallesine a101 ve bimin gelmesini diliyoruz 1 alıp 7 ye. Satarsanız insanların hakkına girmeyi iyi biliyorsunZ inşallah pek. Yakın zqmanda bimi bekliyoruz

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 18 Mart 15:21
03

Hal K - @Hak L 01 nolu yoruma cevabı: Kıskanç gördüm seni. Sen ne iş yapıyorsun, söylersen, biz de seni eleştirelim.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 16:41
Diğer 2 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

TSYD liglerin ertelenmesi istiyor! mask
TSYD liglerin ertelenmesi istiyor!
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı mask
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı
Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz mask
Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz
İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok mask
İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok
Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi mask
Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi
Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor mask
Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL