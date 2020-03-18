Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 14:42 TSİ- Gündem G: Bugün 14:45 TSİ

Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz

Körfez Ticaret Odası Recep Öztürk, “Devletimizden ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirler bekliyoruz’’ dedi
mask

Körfez Ticaret Odası Recep Öztürk, Çin’de başlayan ve dünyada 100’e yakın ülkeye yayılan korona virüs salgınının ekonomiye olan etkisini değerlendirirken, “Devletimiz bu süreçte ticari yapıyı korumaya yönelik önlemler almalıdır” dedi. Öztürk şu açıklamada bulundu; “Biliyorsunuz, küresel bir salgın, küresel bir halk sağlığı sorunuyla karşı karşıyayız. Çin’de başlayan ve dünyada 70’e yakın ülkeye yayılan korona virüs salgını ülke gündemimizi oldukça etkiledi. Ülkemizde resmi olarak ilk vakaya rastlanması ve sonraki günlerde sayının artması ile birlikte halkımızın endişesi de tedbir alma ihtiyacı da bir o kadar arttı. Bu ciddi ve zorlu süreçte insanlarımız hem kendilerini, hem de yakınlarını korumak amacıyla gerekli önlemleri de almaktadırlar.

15 MESLEK KOMİTESİ

Bu küresel salgın tüm dünyada bütün sektörleri etkileyen bir süreci beraberinde getirmiş, odamızda üyelerimizin temsil edildiği 15 meslek komitemizin tamamını etkilemiştir. Türkiye'nin bu süreçten en az zararla çıkabilmesi için mevcut üretim ve ticari yapıyı korumaya yönelik tedbirlerin de erkenden alınması gerektiğin düşünüyoruz.

EK ÖNLEMLER ALINMALI

İstihdamın korunması açısından işletmelerin desteklenmesinin önemli etkilenen çok sayıda sektöre vergi, SGK primi gibi ödemelere kolaylık getirilmesini, kamu ve özel bankalardan kullanılan kredilerin talep halinde ötelenmesi de işletmelerimiz için talep ediyoruz. Korona virüs sürecini halkın sağlığı açısından bugüne kadar temkinli biçimde yöneten hükümetimizin, işletmelerimizin ayakta kalması için de her türlü tedbiri alarak destek vereceğinden şüphemiz yok” dedi.

Bugün 14:42 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Mustafa - Başkanım sizde oda aidatlarını bir yıl almayın

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 14:52

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

TSYD liglerin ertelenmesi istiyor! mask
TSYD liglerin ertelenmesi istiyor!
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı mask
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı
Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz mask
Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz
İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok mask
İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok
Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi mask
Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi
Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor mask
Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL