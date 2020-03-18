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Kocaeli vekilleri, sosyal medyada koronaya dikkat çekti

Türkiye’de vaka sayısının 47 olduğu korona virüsü ile ilgili Kocaeli milletvekilleri, sosyal medya hesaplarından Bakanlıkların yayınladığı genelgeyi, 14 kural tedbirlerini ve virüse karşı kendi önerilerini paylaştı
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın önceki gece Türkiye’deki vaka sayısının 47’ye yükseldiğini açıklaması üzerine ülke genelinde tedbirler artırıldı. Tüm programların iptal edildiği ilimizde de Kocaeli vekilleri sosyal medya hesapları üzerinden korona virüsüne karşı alınması gereken tedbirleri paylaştı. Paylaşım yapan AKP’li vekiller Bakanlığın yayınladığı tedbirleri paylaşırken İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan ise, sokağa çıkma yasağının getirilmesi gerektiğini ifade etti.

ZEYBEK, GİZLİ BELGEYİ UYARISI

AKP MKYK Üyesi Kocaeli Milletvekili Emine Zeybek, Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Bakanlığın yayınladığı virüse karşı uyulması gereken 14 Kural’ı paylaştı. Öte yandan Vekil Zeybek, sosyal medya ve Whatsapp’tan yayılan gizli belgenin görselini, gerçek dışı olduğuna dikkat çekerek “Belgenin panik yaratacağı bilinerek uydurulmuştur” sözleriyle paylaştı.

YAMAN, GENELGEYİ PAYLAŞTI

AKP Milletvekili Cemil Yaman ise, İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan kafe, konser salonu, gazino, kır bahçesi, nargile salonu, internet salonu, kıraathane, her türlü oyun salonları, çocuk oyun alanlarının hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezleri vb. mekanların geçici bir süreliğine önceki gece saat 00.00 itibarıyla durdurulmasını içeren genelgeyi paylaştı.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPARSAK BAŞARACAĞIZ”

AKP’li Vekil Mehmet Akif Yılmaz paylaşımında, “Birlikte inanmak birlikte mücadele birbirimize hakkı ve sabrı tavsiye ile süreci en az hasarla atlatacağız inşallah! Duyarlı olalım. Devlet-Millet uyum içerisinde çalışalım. Süreç zaman alabilir. Sabırla, bana ne demeden, hepimiz üzerine düşeni yaparsa başaracağız” paylaşımında bulundu.

“SOKAĞA ÇIKMAK YASAKLANSIN”

İYİ Parti Grup Başkanvekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan ise paylaşımında, Sağlık Bakanlığı’na çağrıda bulunarak tüm yurtta ‘Sokağa çıkma yasağı’ ilan edilmesini istedi. Türkkan, TBMM'de yaptığı açıklamada, “İtalya örneği önümüzde. Yarından tezi yok sokağa çıkma yasağı uygulayın. İlk etapta gereksiz bulanlar olacaktır ama bu ülkeyi bir felaketten koruyup, sorumluluğunuzun gereğini yapmış olursunuz” dedi. Toplu ulaşım aracı kullanan kişileri de hatırlatan Türkkan, “İstanbul, Ankara, İzmir'i hesap edin. Bu tehlikeyi ne kadar daha görmezden geleceğiz?” diye sordu.

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