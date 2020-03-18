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Dev fabrika üretime ara veriyor

Avrupa'da otomotiv üretimini durma noktasına getiren koronavirüs salgını, Türkiye'de de bir fabrika daha kapattı. Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye'den yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetinin 21 Mart-5 Nisan'da durdurulacağı belirtildi. Dün sabah saatlerinde de Ford Otosan üretime ara vereceğini duyurmuştu
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Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, yeni tip koronavirüs salgını ile ilgili çalışanlarının sağlığına yönelik tedbirler kapsamında Sakarya'da bulunan fabrikada üretim faaliyetini 21 Mart-5 Nisan'da durdurma kararı aldı. Toyota'dan yapılan yazılı açıklamada, şirketin, Sağlık Bakanlığı'nın kamuoyuna duyurduğu koronavirüsün yayılmaması yönündeki tavsiyeleri doğrultusunda, iş ve toplumsal sağlığı desteklemek amacıyla tedbirler almaya devam ettiği ifade edildi.

AVRUPA'DA ÜRETİM ASKIYA ALINDI

Üretime 2 hafta ara verildiği aktarılan açıklamada, "Bu kapsamda iş güvenliği kültürünü benimseyen ve bunu kurumsal bir değer olarak gören Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye, çalışanlarının sağlığını güvence altına alma konusunda en üst düzeyde hassasiyet göstererek 21 Mart-5 Nisan'da 2 hafta süreyle üretime ara veriyor" denildi.

GÖZDEN GEÇİRİLECEK

Açıklamada, önceki yıllarda sergilediği üretim ve ihracat performansını arttırmayı hedefleyen Toyota Otomotiv Sanayi Türkiye’nin, belirtilen süre sonunda oluşacak durumu gözden geçirerek üretim faaliyetlerini sürdürmeyi amaçladığı kaydedildi. Sakarya fabrikasında C-HR ve Corolla Sedan modellerinin üretimi gerçekleşiyor.(Habertürk)

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Yorumlar

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