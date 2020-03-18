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İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı

Ülkemizde de ortaya çıkan koronavirüse karşı İzmitli iş adamı Mehmet Mamik vatandaşlara dezenfektanlı mendil dağıttı
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Çin’in Wuhan kentinde ortaya çıkan ardından Avrupa’ya yayılan daha sonra ise ülkemizde de ortaya çıkan koronavirüse karşı hükümet sıkı önlemler aldı. Arifoğulları Kuyumculuk ve Gebze’de bulunan Jumbo Künefe’nin sahibi İzmitli iş adamı Mehmet Mamik, İzmit’in merkezinde vatandaşlara 2 bin paket dezenfektanlı mendil dağıtarak koronavirüse karşı alınması gereken önlemler kapsamında farkındalık yarattı.

“ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPMAK İSTEDİK”

İş adamı Mamik, “COVİD-19 koronavirüs ile mücadelede devletimizin yanında olmak adına bizler de Arifoğulları Şirketler Grubu olarak esnafımıza ve çarşıdaki vatandaşlarımıza dezenfektanlı ıslak mendil dağıtımına çıktık. Rabbim bu süreçte devletimizin ve milletimizin yardımcısı olsun” ifadelerinde bulundu.

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