Baturman: İnşallah şu Korona belâsından bir an önce kurtuluruz

Kentimizin en eski teknik adamlarından olan teknik direktör Bülent Baturman, “Sezon başında takıma geldiğim zaman bazı eksikler olduğunu gördüm. Birlik ve beraberlik içinde, en kısa zamanda takımı toparladık” dedi. Baturman açıklamasının devamında “Başkan ve yönetimin kurulunun bana gösterdiği ilgiyle gerçekten mutlu ve motive oldum. Birlik ve beraberlik başarıyı getirdi. Şimdi ikinci sırada Play-Off için mücadelemizi sürdürüyoruz” dedi. Baturman sözlerini şöyle sürdürdü.

“HERKES BİRBİRİNİ YENEBİLİYOR”

Her takım birbirini yenebiliyor, çok dikkatli olmak zorundayız. Bu beraberliği lig sonuna kadar sürdürmek, iç saha ve deplasman maçlarında istediğimiz sonuçları elde etmek istiyoruz. Başarıyı birlik beraberlik getirir ve arzuladığımız Play-Off’ta inşallah oynarız. Ülke olarak çok zorlu bir dönemden geçiyoruz. Korona Virüs herkesi evlere kapattı. İnşallah en yakın zamanda bu belâdan kurtuluruz. Türkiye ve Dünyada da biter ve normal yaşantımıza devam ederiz. Çünkü Türkiye’de futbol dediğin zaman, statlarımız dolu oluyor. Taraftarlarımız maçlara geliyor, destek veriyor. Seyircisiz maç oynandığı zaman tadı kalmıyor”dedi.