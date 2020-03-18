Kartepe Belediye U15 futbol takımı, yoğun ve başarılı bir sezonun ardından Yıldıztepe Fırın’da güzel bir yemek organizasyonu ile yılın yorgunluğunu attı. Futbolcular, “Bu güzel organizasyon için teknik direktör Selahattin Tanrıkulu, Necmettin Balık, Melih Yakın ve Mehmet İrze’ye teşekkür etti. Futbolcular “Bizi bir araya getirip, bu zorlu günlerde stres atmamıza vesile olanlardan ve bütün maçlarımızda kendi sahamızda ve deplasmanlarda bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, bu organizasyondaki emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi
Bugün 15:16 TSİ- Spor Güncelleme: Bugün 15:17 TSİ
Kartepe Belediye U15 Yıldıztepe’de buluştu
Kartepe Belediye U15 futbol takımı, yoğun ve başarılı bir sezonun ardından Yıldıztepe Fırın’da güzel bir yemek organizasyonu ile yılın yorgunluğunu attı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz