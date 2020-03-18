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Kartepe Belediye U15 Yıldıztepe’de buluştu

Kartepe Belediye U15 futbol takımı, yoğun ve başarılı bir sezonun ardından Yıldıztepe Fırın’da güzel bir yemek organizasyonu ile yılın yorgunluğunu attı.
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Kartepe Belediye U15 futbol takımı, yoğun ve başarılı bir sezonun ardından Yıldıztepe Fırın’da güzel bir yemek organizasyonu ile yılın yorgunluğunu attı. Futbolcular, “Bu güzel organizasyon için teknik direktör Selahattin Tanrıkulu, Necmettin Balık, Melih Yakın ve Mehmet İrze’ye teşekkür etti. Futbolcular “Bizi bir araya getirip, bu zorlu günlerde stres atmamıza vesile olanlardan ve bütün maçlarımızda kendi sahamızda ve deplasmanlarda bizi yalnız bırakmayan ailelerimize, bu organizasyondaki emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz” dedi

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