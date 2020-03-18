Derince’de moraller süper süper süper!

3. Lig 2. Grup’ta müthiş bir grafik sergileyen, topladığı 50 puanla Kocaelispor’un ardından ikinci sırada yer alan Belediye Derincespor’da Ofspor maçının hazırlıkları başladı. Bu haftayı bay geçecek olan ekibimiz yavaş yavaş Play-Off’a odaklanırken morallerin son derece iyi olması dikkatlerden kaçmadı.

BU HAFTAYI BAY GEÇECEKLER

Geride bıraktığımız cumartesi günü seyircisiz oynanan maçta Turgutluspor ile karşılaşan Belediye Derincespor güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Normal sezonun bitimine 5 hafta kala puanını 50’ye çıkaran Sarı Lacivertlilerde keyifler gıcır! İlk 5 için mücadele eden ve bu hedefine oldukça yaklaşan Sarı Lacivertliler bu haftayı bay geçecek.

CİHAN HALİL DÖNÜYOR!

Turgutlu maçının ardından verilen 2 günlük izin sona erdi ve Belediye Derincespor’da Ofspor maçının hazırlıkları başladı.Cezası sona eren Cihan Halil’in de dönecek olması ile Derince’de eksik futbolcu bulunmuyor. Başarılı Teknik Direktör Bülent Baturman nezdinde yapılan ilk antrenman öncesi Baturman tesislerde futbolcularla 15 dakikalık bir toplantı yaptı. Ardından antrenmana geçildi.

YÖNETİM DE TAKİP ETTİ

Haftanın ilk çalışması toplu halde saha etrafında yapılan düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı ve antrenman sonunda dar alanda top kapma mücadelesine geçildi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, yönetici Hakan Karakaş, Kulüp Müdürü Osman Cömert de takip ederken, Osman Cömert ile Genel Kaptan Mustafa Polat bol bol sohbet etti.

HEDEF İLK 3’TE YER ALMAK

Cumartesi gününe kadar antrenman yapacak olan Belediye Derincespor’da teknik adam Bülent Baturman Pazar günü takıma izin verecek ve antrenmanlar önümüzdeki Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Play-Off iddiası ile mücadele eden ve İzmitli futbolcular Mert Yavuz ile Buğrahan Karslı’nın formasını giydiği Ofspor karşısında da puan ya da puanlar hedefleyen Derince ekibi sezonu ilk 3 içinde tamamlamak ve Play-Off’ta saha avantajına sahip olmak istiyor.