Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:17 TSİ- Spor G: Bugün 15:19 TSİ

Derince’de moraller süper süper süper!

3. Lig 2. Grup’ta müthiş bir grafik sergileyen, topladığı 50 puanla Kocaelispor’un ardından ikinci sırada yer alan Belediye Derincespor’da Ofspor maçının hazırlıkları başladı.
mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

3. Lig 2. Grup’ta müthiş bir grafik sergileyen, topladığı 50 puanla Kocaelispor’un ardından ikinci sırada yer alan Belediye Derincespor’da Ofspor maçının hazırlıkları başladı. Bu haftayı bay geçecek olan ekibimiz yavaş yavaş Play-Off’a odaklanırken morallerin son derece iyi olması dikkatlerden kaçmadı.

BU HAFTAYI BAY GEÇECEKLER

Geride bıraktığımız cumartesi günü seyircisiz oynanan maçta Turgutluspor ile karşılaşan Belediye Derincespor güçlü rakibi ile 1-1 berabere kaldı. Normal sezonun bitimine 5 hafta kala puanını 50’ye çıkaran Sarı Lacivertlilerde keyifler gıcır! İlk 5 için mücadele eden ve bu hedefine oldukça yaklaşan Sarı Lacivertliler bu haftayı bay geçecek.

CİHAN HALİL DÖNÜYOR!

Turgutlu maçının ardından verilen 2 günlük izin sona erdi ve Belediye Derincespor’da Ofspor maçının hazırlıkları başladı.Cezası sona eren Cihan Halil’in de dönecek olması ile Derince’de eksik futbolcu bulunmuyor. Başarılı Teknik Direktör Bülent Baturman nezdinde yapılan ilk antrenman öncesi Baturman tesislerde futbolcularla 15 dakikalık bir toplantı yaptı. Ardından antrenmana geçildi.

YÖNETİM DE TAKİP ETTİ

Haftanın ilk çalışması toplu halde saha etrafında yapılan düz koşu ile başladı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapıldı ve antrenman sonunda dar alanda top kapma mücadelesine geçildi. Antrenmanı Kulüp Başkanı Ahmet Güntepe, yönetici Hakan Karakaş, Kulüp Müdürü Osman Cömert de takip ederken, Osman Cömert ile Genel Kaptan Mustafa Polat bol bol sohbet etti.

HEDEF İLK 3’TE YER ALMAK

Cumartesi gününe kadar antrenman yapacak olan Belediye Derincespor’da teknik adam Bülent Baturman Pazar günü takıma izin verecek ve antrenmanlar önümüzdeki Pazartesi günü kaldığı yerden devam edecek. Play-Off iddiası ile mücadele eden ve İzmitli futbolcular Mert Yavuz ile Buğrahan Karslı’nın formasını giydiği Ofspor karşısında da puan ya da puanlar hedefleyen Derince ekibi sezonu ilk 3 içinde tamamlamak ve Play-Off’ta saha avantajına sahip olmak istiyor.

Bugün 15:17 TSİ - Spor

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Adnan Sak: Ne varsa gençlerde var mask
Adnan Sak: Ne varsa gençlerde var
Payas bize yangın yaptı, kendileri yaş tahtaya bastı! mask
Payas bize yangın yaptı, kendileri yaş tahtaya bastı!
Voleybolcular sakatlığa yenildi “1-3” mask
Voleybolcular sakatlığa yenildi “1-3”
Arif Gülen disipline sevk edildi mask
Arif Gülen disipline sevk edildi
Koca Çınar Necmi Bilgici “Veda” diyor! mask
Koca Çınar Necmi Bilgici “Veda” diyor!
Kocaelispor otobüsü tertemiz! mask
Kocaelispor otobüsü tertemiz!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL