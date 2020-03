Nihat Özdemir şimdilik “Devam” dedi

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yaptığı açıklama ile Türkiye’deki liglerle ilgili şu an için her hangi bir değişiklik olmadığını, Nisan sonuna kadar maçların seyircisiz olarak devam edeceğini ifade etti. Kocaelispor da Pazar günü deplasmanda oynayacağı Fatsa Belediyespor maçının hazırlıklarına başladı.

55 ÜLKE TEMSİLCİSİ İLE TOPLANTI YAPILDI

Koronavirüs salgını nedeni ile sporda da bir dizi kararlar alınıyor. Türkiye’de de liglerin nasıl bir şekil içinde oynanacağı merak konusuydu. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir an itibari ile her hangi bir değişikliğin olmadığını ifade etti. UEFA’nın aldığı kararı da değerlendiren Özdemir şu şekilde konuştu: UEFA Başkanı Sayın Ceferin ve yetkililer, 55 ülkenin federasyon temsilcileri toplantı yaptı.TFF olarak da toplantıda Başkanvekilimiz Sayın Servet Yardımcı yer aldı

DESTEK VERDİK

Sayın Ceferin detaylı bir sunum yaptı. Ana madde EURO 2020’nin 1 yıl ertelenmesiydi. İşler yolunda gitseydi EURO 2020’nin açılış maçı 12 Haziran’da İtalya-Türkiye arasında Roma’da oynanacaktı. Koronavirüs etkisiyle şampiyona 11 Haziran – 11 Temmuz 2021 tarihleri arasında yapılacak. TFF olarak biz de destek verdiğimizi ifade ettik.

MART’TAKİ MİLLİ MAÇLARIMIZ HAZİRAN’DA OYNANACAK

Mart ayında içinde A Milli takımımızın 2 hazırlık maçımız vardı. Bu maçlar ve tüm maçlar Haziran ayı içinde oynanacak. UEFA, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi ile ilgili de bir çalışma grubu kurdu. Tüm ülke liglerinin Haziran sonuna kadar bitirilmesi, Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi finallerinin Haziran sonunda oynanması durumu söz konusu. Bildiğiniz üzere Şampiyonlar Ligi finali İstanbul’umuzda gerçekleşecek.

EN AZ ETKİLENEN ÜLKE TÜRKİYE’DİR

Kendi liglerimiz ile ilgili de her şeyin planlaması yapıldı. Şu an için her hangi bir değişiklik yok. Nisan sonuna kadar liglerimiz seyircisiz olarak açıkladığımız program dahilinde devam edecektir. Türkiye ve Ukrayna’da ligler devam ediyor. Koronavirüs’ün en az etkilendiği ülke Türkiye’dir. Ülkemizde son derece doğru kararlar alan ve aklı başında bir sağlık bakanı ile bilim kurulumuz var. Tekrar ediyorum, an itibari ile tüm liglerimiz Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacaktır.