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Muhteşem Süleyman!

Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, nam-ı diğer “Muhteşem” Kocaelispor’un son döneme damga vurmuş futbolcuları arasında yer alıyor.
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Kocaelispor’da takım kaptanı Burak Süleyman, nam-ı diğer “Muhteşem” Kocaelispor’un son döneme damga vurmuş futbolcuları arasında yer alıyor. Kaptan Süleyman futbolu ve mücadelesi ile bu unvanı sonuna kadar hak ediyor.

BİRÇOK TAKIMIN İŞTAHINI KABARTIYOR

2015’ten beri Kocaelispor’un formasını terleten Burak Süleyman Yeşil Siyahlıların son dönemine damga vurmuş futbolcuları arasında yer alıyor. Ofans hattının her bölgesinde oynayabilen, göze hoş gelen futbolunun yanında skorer kimliği ile de öne çıkan nam-ı diğer Muhteşem, bu sezon da ortalığı kasıp kavuruyor. Bu sezon 11 kez rakip fileleri havalandıran Kaptan, birçok takımın iştahını da kabartıyor.

159 MAÇ 47 GOL

Kocaelispor forması ile 159 maça çıkan, bu maçların 141’inde 11’de forma giyen ve 47 de gol atan takımın 41 numarasının sözleşmesinde 1 yıllık opsiyon var. Mayıs ayındaki genel kurulun ardından gelecek olan yönetimin opsiyon hakkını olumlu kullanacağı ve Burak Süleyman’ın şehrinin takımı ile 1 yıl dahaforma giyeceği düşünülüyor. Ağustos 2016’da Çağla Hanım ile evlenenMuhteşem Süleyman’ın Muhammed Arda isminde bir buçuk yaşında erkek bebek sahibi.

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