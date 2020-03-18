1980’li yılların sonlarında, Kocaelispor’un ortalığı kasıp kavurduğu dönemde 1959 doğumlu Bülent Baturman ile birlikte Yeşil Siyahlılarda forma giyen 1956 doğumlu Erhan Altın, Derince ekibinin antrenmanı öncesinde yönetim ile bir araya geldi ve kurmaylarla sohbet etti. Altın, başarıda emek veren yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcuları kutlarken Altın, sezon sonunda da Sarı Lacivertli ekibin üst lige çıkacağına inandığını ifade etti. Sarı Lacivertliler ise Erhan Altın’ın ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirtti ve deneyimli teknik adama teşekkür etti.
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Belediye Derincespor’a Erhan Altın’dan ziyaret
Kocaelispor’un eski futbolcularından ve teknik adamlarından Erhan Altın, 3. Lig 2. Grup’ta 2. sırada yer alan Belediye Derincespor’un antrenmanını ziyaret etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz