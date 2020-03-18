Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:21 TSİ- Spor G: Bugün 15:23 TSİ

Belediye Derincespor’a Erhan Altın’dan ziyaret

Kocaelispor’un eski futbolcularından ve teknik adamlarından Erhan Altın, 3. Lig 2. Grup’ta 2. sırada yer alan Belediye Derincespor’un antrenmanını ziyaret etti.

Ahmet Akay
Ahmet Akay Tüm Haberleri
mask
Haber albümü için resme tıklayın

1980’li yılların sonlarında, Kocaelispor’un ortalığı kasıp kavurduğu dönemde 1959 doğumlu Bülent Baturman ile birlikte Yeşil Siyahlılarda forma giyen 1956 doğumlu Erhan Altın, Derince ekibinin antrenmanı öncesinde yönetim ile bir araya geldi ve kurmaylarla sohbet etti. Altın, başarıda emek veren yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcuları kutlarken Altın, sezon sonunda da Sarı Lacivertli ekibin üst lige çıkacağına inandığını ifade etti. Sarı Lacivertliler ise Erhan Altın’ın ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirtti ve deneyimli teknik adama teşekkür etti.

Bugün 15:21 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Adnan Sak: Ne varsa gençlerde var mask
Adnan Sak: Ne varsa gençlerde var
Payas bize yangın yaptı, kendileri yaş tahtaya bastı! mask
Payas bize yangın yaptı, kendileri yaş tahtaya bastı!
Voleybolcular sakatlığa yenildi “1-3” mask
Voleybolcular sakatlığa yenildi “1-3”
Arif Gülen disipline sevk edildi mask
Arif Gülen disipline sevk edildi
Koca Çınar Necmi Bilgici “Veda” diyor! mask
Koca Çınar Necmi Bilgici “Veda” diyor!
Kocaelispor otobüsü tertemiz! mask
Kocaelispor otobüsü tertemiz!
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL