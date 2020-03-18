Belediye Derincespor’a Erhan Altın’dan ziyaret

1980’li yılların sonlarında, Kocaelispor’un ortalığı kasıp kavurduğu dönemde 1959 doğumlu Bülent Baturman ile birlikte Yeşil Siyahlılarda forma giyen 1956 doğumlu Erhan Altın, Derince ekibinin antrenmanı öncesinde yönetim ile bir araya geldi ve kurmaylarla sohbet etti. Altın, başarıda emek veren yönetim kurulu, teknik ekip ve futbolcuları kutlarken Altın, sezon sonunda da Sarı Lacivertli ekibin üst lige çıkacağına inandığını ifade etti. Sarı Lacivertliler ise Erhan Altın’ın ziyaretinin kendilerine moral verdiğini belirtti ve deneyimli teknik adama teşekkür etti.