Kocaelispor otobüsü tertemiz!

Kocaelispor kafilesini taşıyan ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan otobüs, koronavirüs önlemleri kapsamında sıkı bir şekilde temizlendi. Görevliler otobüsün her yanını dezenfekte ederken tek delikli boş yer bırakılmadı.Ulaştırma Sorumlusu Bekir Soğukoğlu denetimindeki otobüs her daim tertemiz olurken, yapılan bu ince temizlik de teknik ekip ve sporcuların daha güvenli bir duruma hale getirdi.