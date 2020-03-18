Koca Çınar Necmi Bilgici “Veda” diyor!

Dile kolay… Tam 45 yıl… Futbolun içinde geçen yaklaşık yarım asırlık serüveni sona eriyor. Necmi Bilgici…İlimiz sporunun unutulmayacak isimlerinden. Her daim güler yüzü, samimiyeti, yardımseverliği ile gönüllerde taht kuran Bilgici, bu sezon sonunda saha komiserliğinden emekli oluyor.

KOCAELİSPOR MAÇINA ATANDI

Bilgici’nin görev aldığı son maç da oldukça anlamlıydı. Şampiyonluğa çok yaklaşan Kocaelispor’unAlemdağspor ile Kocaeli Stadı’nda oynadığı maçın saha komiseri olan Bilgici yeşil sahalardaki görevini başarı ile gerçekleştirdi. Türkiye Futbol Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş, yıllarca omuz omuza görev yaptığı, kader arkadaşı, Başkan Yardımcısı Necmi Bilgici’ye emeklerinden ötürü teşekkür ederken “Necmi abimiz sezon sonunda emekli olacak. Emeklerinden ötürü şimdiden kendisine çok teşekkür ediyoruz. O’nu çok seviyoruz. İbrahim Yılmaz abimiz de önümüzdeki sezon sonunda emekli olacak” dedi.