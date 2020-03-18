Voleybolcular sakatlığa yenildi “1-3”

Türkiye Erkekler Voleybol 1. Ligi Play-Off yarı final grubunda mücadele eden Kağıtsporilk maçında İzmir temsilcisi Altekma ile karşı karşıya geldi. Bir önceki haftada olduğu gibi büyük bir çekişme içerisinde geçen maçı Altekmamücadeleyi 3-1 kazandı. Kağıtspor ikinci maçında dün Cizre Belediyespor ile karşılaşacaktı.

SELİM ARIKMAN TALİHSİZLİK YAŞADI

İlk seti Kağıtspor kazanırken, ikinci setin başlarında yere ters bir şekilde düşen pasör çaprazı SelimArıkman ciddi bir sakatlık geçirdi. Sedye ile sahanın dışına alınan ve hastaneye götürülen Selim’in durumu tüm takımı çok olumsuz etkilerken, sporcuda kırığın olmaması sevindirdi. İlk seti 25-23 kazanan ekibimiz sonraki setleri 21-25, 23-25 ve 19-25 kaybetti. Grupta diğer maçta Cizre Belediye, Haliliye’yi 21-25, 25-20, 25-21, 21-25 ve 13-15’lik setlerle 3-2 kazandı.