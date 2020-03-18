Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen, Somasporile Darıca’da oynanan maçta talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareketleri ile hakareti nedeni ile tedbirli olarak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
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Arif Gülen disipline sevk edildi
Darıca Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Arif Gülen, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz