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Payas bize yangın yaptı, kendileri yaş tahtaya bastı!

Kocaelispor sezonun ilk maçında Payasspor ile deplasmanda karşılaştı ve Yeşil Siyahlılar bu mücadeleyi Talha’nın kafa golü ile 1-0 kazandı.
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Kocaelispor sezonun ilk maçında Payasspor ile deplasmanda karşılaştı ve Yeşil Siyahlılar bu mücadeleyi Talha’nın kafa golü ile 1-0 kazandı. Payas ekibi bu maçta Kocaelispor tarafınıntalimatlara aykırı futbolcu oynattığını savundu. Ancak yapılan sehven hata düzeltildi ve Payasspor’un umutları boşa çıktı. Hatay temsilcisi erteleme maçında Elazığ Belediyespor’u 2-0 mağlup etti ancak bu maçta oynama hakkı bulunmayan 2 futbolcu oynattıkları için 2-0 kazandıkları maçta 3 puanları silindi.

RESMİ AÇIKLAMA

Payasspor Kulübü’nün, 04.03.2020 tarihinde oynanan Elazığ Belediyespor-PayassporTFF 3. Lig 2. Grup müsabakasında, ertelenen müsabakada oynama hakkı bulunmayan futbolcusunun müsabaka isim listesine yazılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle İhtar Cezası ile cezalandırılmasına, aynı müsabakada PayassporKulübü’nün ertelenen müsabakada oynama hakkı bulunmayan futbolcunun oynatılmasından dolayı (3-0) hükmen mağlup sayılmasına karar verildi.

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