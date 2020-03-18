TSYD liglerin ertelenmesi istiyor!

Türkiye Spor Yazarları Derneği, liglerin ertelenmesini istedi ve şu açıklamayı yaptı. İspanya’nın Espanol takımından 5 futbolcu bu hastalığa yakalanmışken, JuventusluMatuiidi'nin testi pozitif çıkmışken, NBA'deki takımların çoğu coronavirüsüyle savaşırken, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası 2021'e bırakılmışken, Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, THY Avrupa Ligi ileri bir tarihe ertelenmişken, Avrupa'nın dört bir yanında futbol ligleri rafa kaldırılmışken, Türkiye Futbol Federasyonunun maçları seyircisiz oynatmakta direnmesine bir anlam veremiyoruz.Kaldı ki ertelenmediği sürece bu müsabakaları izleyen spor yazarı meslektaşlarımız da aynı tehlikeyle karşı karşıyadır.Şu hiçbir zaman unutulmasın ki hiçbir şey insan sağlığından önemli değildir!