Adnan Sak: Ne varsa gençlerde var

Dilovası Belediyespor Başkanvekili Adnan Sak geride bıraktığımız sezon Dilovası ekibinin Süper Amatör Lig’e çıkmasında önemli bir paya sahip oldu. Eşi Güler Sak ile birlikte yönetim kurulunda yer alan Adnan Sak, Türk futbolunu geleceğinin kurtuluşunun gençlere yatırım yapmaktan geçtiğini ifade etti.

BORCU OLMAYAN KULÜP YOK

Sak konu ile ilgili konuşmasında şu ifadelere yer verdi: Dolar ve Euro yükseldi. Futbolda dışarıya yöneldiğimiz bu süreçte özellikle yabancı sevdası kulüplerin işlerini iyice zorlaştırdı. Çok sayıda kulüp geçmiş dönemlerindeki borçları ile yaşamak, ayakta kalmak zorunda. Bunun önüne gençlere yatırım yaparak geçebiliriz.

TEMİNATIMIZ İÇİN

Lafı çok uzatmayacağım. Ne varsa gençlerde var. Onlara şans vermek, onların erken yaşlarda tecrübelenmelerini sağlamak için biz yöneticilerin öncü olması gerekir. Futbol deliksiz bir kuyu gibidir. Harcarsın, harcarsın ancak gün gelir filmi başa sararsın. Bu nedenle sadece futbolda değil, tüm spor branşlarında gençlere ne kadar güvenirsek geleceğimizi de o kadar teminat altına almış oluruz” dedi.