Alınan bilgiye göreİzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi Tepeyolu Sokak adresinde ikamet edenkemençe ustası Osman Ağaç ile ev hanımı Aysel Ağaç çiftinin 5 çocuğundan biri olan bedensel ve zihinsel engelli Okan Ağaç (35) yaklaşık 1 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Okan Ağaç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Okan Ağaç’ın cenazesi Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.
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35 yaşındaki Okan yaşamını yitirdi
İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesinde ikamet eden 35 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Okan Ağaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
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Yorumlar
(1 )
Mehmet - Allah cc rahmet etsin nurlar içinde yatsın. Rabbim ailesine sabırlar versin.
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