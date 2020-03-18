35 yaşındaki Okan yaşamını yitirdi

Alınan bilgiye göreİzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi Tepeyolu Sokak adresinde ikamet edenkemençe ustası Osman Ağaç ile ev hanımı Aysel Ağaç çiftinin 5 çocuğundan biri olan bedensel ve zihinsel engelli Okan Ağaç (35) yaklaşık 1 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Okan Ağaç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Okan Ağaç’ın cenazesi Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.