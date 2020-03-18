Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Reklamı Kapat
Bugün 15:40 TSİ- Gündem G: Bugün 15:42 TSİ

35 yaşındaki Okan yaşamını yitirdi

İzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesinde ikamet eden 35 yaşındaki bedensel ve zihinsel engelli Okan Ağaç, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Nuri AKÇAHARMAN
Nuri AKÇAHARMAN Tüm Haberleri
mask

Alınan bilgiye göreİzmit Alikahya Karadenizliler Mahallesi Tepeyolu Sokak adresinde ikamet edenkemençe ustası Osman Ağaç ile ev hanımı Aysel Ağaç çiftinin 5 çocuğundan biri olan bedensel ve zihinsel engelli Okan Ağaç (35) yaklaşık 1 yıldır hastalığı nedeniyle tedavi görüyordu. Tedavi gördüğü hastanede fenalaşan Okan Ağaç, doktorların bütün müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Okan Ağaç’ın cenazesi Karadenizliler Mezarlığında toprağa verildi.

Bugün 15:40 TSİ - Gündem

Muhabir Nuri Akçaharman

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Yorumlar

(1)
01

Mehmet - Allah cc rahmet etsin nurlar içinde yatsın. Rabbim ailesine sabırlar versin.

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 18 Mart 16:12

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

TSYD liglerin ertelenmesi istiyor! mask
TSYD liglerin ertelenmesi istiyor!
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı mask
İzmitli iş adamından koronavirüs farkındalığı
Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz mask
Öztürk: Devletimizden tedbir bekliyoruz
İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok mask
İşlerimiz iyi, çünkü ulusal market yok
Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi mask
Toplu taşımada günlük dezenfekte dönemi
Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor mask
Kuruyan ağaçların yerine fidanlar dikiliyor
Anket Corona virüsü için alınan tedbirleri yeterli buluyor musunuz?
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B
Deprem bu seferde orayı vurdu! mask
Deprem bu seferde orayı vurdu!
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı! mask
Kocaeli Üniversitesi’nden ‘çok ivedi’ uyarı!
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var? mask
Kocaeli’den karantinaya alınan kaç kişi var?
Kocaeli’de sosyal hayat durdu mask
Kocaeli’de sosyal hayat durdu
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı! mask
Kocaeli’de koranavirüs iddiası asılsız çıktı!
Goodyear işçi alacak mask
Goodyear işçi alacak

GALERİ

İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları mask
İşte vatandaşın kalacağı yurt odaları
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar mask
Karşılıksız çekle firmaları dolandırdılar
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi! mask
Bu görüntüler salgının ciddiyetini gözler önüne serdi!
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi mask
KOGACE’nin Hayvanat Bahçesi keyfi
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü mask
İran’ı istila eden çekirge Yüksekova’da görüldü
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı mask
Korona virüse iyi geldi dediler satışlar patladı
BEĞEN 27 B
TAKİP ET 4 B

Şehir Rehberi

GİRİŞ YAP KAYIT OL