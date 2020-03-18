Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yerel seçimlerde Millet İttifakı kapsamından CHP’den meclis üyesi seçilen Alper Gümrük 10 Mart’ta meclis üyeliğinden istifa etti. İstifa dilekçesini Kartepe Belediyesi’ne sunan Gümrük’ün yurt dışındaki işleri nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Gümrük’ün istifasının ardından yedek listesinde birinci sırada bulunan Ayla Aydın Demir göreve getirildi.
Bugün 16:19 TSİ- Siyaset Güncelleme: Bugün 16:57 TSİ
CHP’de bir meclis üyesi daha istifa etti
CHP Kartepe Meclis Üyesi Alper Gümrük meclis üyeliği görevinden istifa etti. Gümrük’ün yerine gelen isim belli oldu.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz