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CHP’de bir meclis üyesi daha istifa etti

CHP Kartepe Meclis Üyesi Alper Gümrük meclis üyeliği görevinden istifa etti. Gümrük’ün yerine gelen isim belli oldu.

Nazım Özgün Erbulan
Nazım Özgün Erbulan Tüm Haberleri
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Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) yerel seçimlerde Millet İttifakı kapsamından CHP’den meclis üyesi seçilen Alper Gümrük 10 Mart’ta meclis üyeliğinden istifa etti. İstifa dilekçesini Kartepe Belediyesi’ne sunan Gümrük’ün yurt dışındaki işleri nedeniyle istifa ettiği öğrenildi. Gümrük’ün istifasının ardından yedek listesinde birinci sırada bulunan Ayla Aydın Demir göreve getirildi.

Bugün 16:19 TSİ - Siyaset

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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