İşçiler greve ‘evet’ dedi!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Yerel-Sen arasında gerçekleştirilen yaklaşık bin 200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde masada bitmemesi nedeniyle grev kararı alındı. İSU, Gebze ve Darıca Belediyeleri’ni kapsayan görüşmelerde Hizmet İş yüzde 30 zam isterken masada işveren temsilcisi tarafından ilk 6 ay yüzde 4, ikinci 6 ay yüzde 4 zam teklifi masaya yatırılırken sendika bu teklifi reddetti. Arabulucu sürecine giden taraflar burada da anlaşamaması nedeniyle Hizmet İş Genel Merkezi tarafından grev kararı alındı.

İŞÇİLER GREV İSTİYOR

Karar sonrası bugün büyükşehirde çalışan 680 işçi için Kocaeli Fuar İçi Sivil Toplum Merkezi’nde grev oylaması başladı. Saat 10.00 itibariyle başlayan oylama 16.00’da sona erdi. 680 işçinin oy kullanam hakkının bulunduğu oylamada 227 işçi oyunu verdi. İşçilerden 205’i ‘Evet’ oyu verirken 21 işçi ise ‘hayır’ oyu verdi. 1 de boş zarfın çıktığı seçimlerde gözler şube başkanına çevrildi.

ERSOY NE DEMİŞTİ?

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Hizmet İş Sendikası Kocaeli Şube Başkanı İdris Ersoy, “Sandıktan ‘evet’ çıkarsa 30-40 günlük zamanımız var. Bu süre zarfında grev kararı alınıp greve çıkılabilir. ‘Hayır’ çıkarsa da yüksek hakeme toplu sözleşme gönderilecek. Bu süreçte anlaşma, görüşme imkanımız her zaman var. Bu süreçler devam ediyor diye görüşmelerimiz kesilmedi ya da anlaşmaya yapamayız diye bir durum söz konusu değil. Biz prosedürlere devam ediyor. En son noktada anlaşma olmazsa yapılan oylamanın gereği olacak” dedi.