Tedbirler Kocaeli esnafını vurdu

Dünyada binlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan koronavirüs nedeniyle ülke genelinde tedbirler arttırıldı. Tedbirler kapsamında dün yayınlanan genelge sonrası bazı işletmelerin kapatılmasına karar verilirken vatandaşlar kendi tedbirlerini sağlamak için kolonya, maske, makarna ve una yöneldi. Toptan satış yapan işletmelerde karar sonrası zor günler yaşanırken farklı alanlarda hizmet veren sektörler hem alınan kararlar hem de etki dereceleriyle ilgili gazetemize açıklamalarda bulundu.

“FİYATLARI YÜZDE 30 ETKİLEDİ”

Çamdağ Otomotiv İşletmecisi Abdülkerim Çalık, “Şu anda etkilemiyor ancak ileriki zamanda etkilenecek. 1 ay sonra sıkıntılar başlayacak. Satışlarda biraz düşüş olmaya başladı. Eskisi gibi bir hareket yok. Parça tedariki konusunda herkes stokları kullanıyor. Yeni gelen ürün yok. Bu durum da fiyatları etkiliyor. Virüs değil kur oynaması fiyatları yüzde 20-30 etkiledi. Yavaş yavaş etkileri başladı. Malzeme olursa satacağız, olmazsa satamayacağız. Ürünlerin çoğu Tayvan’dan geliyor. Bu sefer de müşteri orijinale yönelecek” dedi.

“HASTALIK VARSA DİYE ÇEKİNİYORUM”

Çınar Otomotiv sahibi Arman Sezgin, “Araba alacağım zaman korkuyorum. Yanımda maske mi götüreceğim, ya adamda hastalık varsa diye çekiniyorum. İkinci el piyasası tavan yapmıştı durdu. Bu şekilde devam ederse iyice duracağız. Denilene göre İtalya’dan daha hızlı büyümüş corona ülkemizde. Bizim ticaretimiz araba ticareti olduğu için yüzde 90 il dışına oluyor. Doğal olarak araba almaya giderken ulaşımı kullanmak gerekiyor” dedi.

“İŞİN EN BÜYÜK KISMI ULAŞIM”

Sezgin devamında, “Kendi arabanla gidip gelemiyorsun maliyeti olduğundan dolayı. Bu nedenle de toplu taşıma kullanman gerekiyor. Aldığım arabada ne çıkacak ondan da korkuyorum. Koltuk kılıfları, direksiyon kılıfları vs. alabiliyoruz. İşte bu korkular oldukça insanlar bir yere gitmekten çekiniyor. Bizim işin en büyük kısmı ulaşım. İşimiz kapalı alanlarda, noterde, ekspertizde vs. Biz de araçları artık tek tek dezenfekte ettiriyoruz” ifadelerini kullandı. Adem Otomotiv sahibi Adem Altunışık, “Şu anda bir sıkıntımız yok. Bazı ithal gelen ürünlerde aksamaya uğruyor ancak hepsi de değil. Biraz fiyatlarda kıpırdama oldu. Bugün biraz tenha gibi. Toptancıların ellerinde bazı ürünler yok” ifadelerinde bulundu.

“ARTIŞ OLURSA ŞAŞIRACAĞIZ”

Erten Oyuncak sahibi Seyfullah Erten, “Şu anda hareketliliğimiz var. 2-3 seneye kıyasladığımız zaman benim dükkanımda ürünlerin yüzde 75’i yerli ürün. Ürünlerin üzerinde ‘yerli üretim’ yazmasından ziyade burada üretildiğini de biliyorum. Önceden uzaktan kumandalı arabalar uzaktan gelirdi bunlar bir yıldır Türkiye’de üretiliyor. Bebek grupları da yerli. Stoklarla ilgili yerli olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok. Bu biraz da psikolojik olarak insanların olaylara bakış açısına, yorumlamasına bağlı. Bence bu süreçte en başarılı ülke biziz. Kısıtlama geldikçe düşüş olacak ancak biz düşüş değil artış olursa şaşıracağız” şeklinde konuştu.

“SEKTÖR TAMAMEN DURDU”

Gençer Ticaret sahibi Serdar Gençer, “Biz şu anda tamamen durma noktasındayız. Bizim hizmet verdiğimiz yerler, kafeler, kafetaryalar, restoranlar, çay ocakları. Biz bunlara hizmet veriyoruz. Bu sektör tamamen durdu, biz de durduk. Servis araçlarımızı tamamen çektik; 8 elemanımızı evlerine gönderdik. Biz şu anda devletin açıklamasını bekliyoruz. Tamamen bu sektörle ilgili bir açıklama yapıldı. Müşterilerim ne yapacağız diye bana soruyor. Biz buradan şu anda devletin açıklayacağı şeyi bekliyoruz. İşler sıfır” dedi.

“ÖDEMELERE ERTELEME BEKLİYORUZ”

Vergiler ve kredi ödemelerinin ertelenmesi gerektiğini belirten Gençer, “Eğer ki bu süreç uzayacaksa tabi ki devletten hem kredi ödemeleri için hem de vergiler için erteleme bekliyoruz. Bunlar ertelenemezse zaten biz ödemelerimizi yapamayız. Ödemelerimizi yapamazsak bu sefer de ki benim gibi birçok yer var bu beni etkiliyorsa mal aldığım fabrikaları da etkileyecek. 3-5 günde çözülmeyeceğini düşünüyorum. Bu süreçte ne olacak? Devlet ne gibi bir çözüm getirecek onu merak ediyoruz. Bugün çocuklara ‘evinize gidin, dinlenin’ dedim. Nereye gideceksin? Sonuçta bir salgın var” dedi.

“YÜZDE 50 DÜŞTÜ”

Ef Ta Toptan Gıda yetkilisi Yaşar Bilgin, “Kolonyada sıkıntı var. Makarna ve un biraz daha fazla satılmaya başladı. Kolonya hiç yok. Almaya çalıştığımız zaman normalde 3 liraya aldığımıza bu sefer imalatçı 20-30 TL diyor. Şu anda stoklarımızda sorun yok, bakliyat vs. normal şekilde satılıyor ancak vatandaşlar makarna ve una yönelmiş durumdalar. Bizim işlerimiz yüzde 50 düştü. Çünkü okullar, lokantalar, barlar bunun gibi yerler kapandı” dedi. Hüner Kağıt Sorumlusu Sinan Engin ise “En çok kolonya, dezenfekte malzemeleri ve maskeler satılıyor. Hiçbiri stokta kalmadı. Elimizdekileri aynı fiyattan sattık şimdi aynı fiyattan alamıyoruz. Kolonya mevcut ama 60 derecelik kolonyalar var” dedi.

Özgün ERBULAN – Nuri AKÇAHARMAN