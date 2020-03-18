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İzmit Belediyesi Doğu Kışla Pazar Alanını dezenfekte etti

Tüm dünya ile birlikte ülkemizi de tehdit eden koronavirüsle mücadele kapsamında her türlü tedbiri alarak uygulamaya koyan İzmit Belediyesi, Doğu Kışla Pazar Alanını da dezenfekte etti
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Koronavirüsle mücadele kapsamında tedbirlerini sıklaştıran İzmit Belediyesi, vatandaşların yoğun olarak kullandığı pazar yerlerini de dezenfekte ediyor. Perşembe ve cumartesi günleri kurulan Doğu Kışla Pazar Alanında temizlik çalışması yapan İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, hijyenik solüsyonla pazar yerlerinin temizliğini yaptı. Pazar yerleri her pazar kurulmadan önce ve sonra, dezenfekte edilmeye devam edilecek.

PAZARCILAR MASKE VE ELDİVEN TAKACAK

Toplum sağlığı konusunda son derece duyarlı ve hassas hareket eden İzmit Belediyesi, Pazar yerlerinin temizliği dışında Kocaeli Pazarcılar Odasını ziyaret ederek, alınması gereken önlemler konusunda pazarcılara bilgilendirmede de bulunmuştu. Bu kapsamda pazarların kurulduğu günlerde pazarcılar tezgah başında steril eldiven ve maske takacak.

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