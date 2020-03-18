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Valilik'ten koronavirüs açıklaması

Dünyada yaşanan COVİD-19 Pandemisi sürecinde gerekli açıklamalar resmi kanallar üzerinden zaman zaman yapılmaktadır
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İçinde bulunduğumuz hassas dönemde bazı sosyal medya ve basın organlarında, Yeni Koronavirüs (Covid-19) Hastalığı hakkında kamuoyunu yanıltıcı ve asılsız bilgiler yayınlanmaktadır.Virüsün bulaşmaması ve ilimizde salgın haline gelmemesi için tüm tedbirler titizlikle alınmakta, çalışmalar en yoğun şekilde yürütülmektedir.

 İTİBAR ETMEYİN

Yazılı ve görsel medya, basın mensuplarımız ve halkımızın T.C. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere, resmi makamlarımızın yapmış oldukları paylaşımları dikkate almaları, yetkili makamlar haricinde yapılan halkı yanlış yönlendirici nitelikteki açıklama, iddia ve paylaşımlara itibar etmemeleri dile getirildi.

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