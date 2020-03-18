Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği korona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasında, "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir" dedi.
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Erdoğan; evden çıkmayın!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüsü toplantısı sonrası vatandaşa çağrı da bulundu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz