Erdoğan; evden çıkmayın!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin merakla beklediği korona virüsü toplantısı sonrasında çok önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan konuşmasında, "Mecburiyeti olmayan hiçbir vatandaşımız, tehdit ortadan kalkana kadar, evinden çıkmamalı, kimseyle temas etmemelidir" dedi.