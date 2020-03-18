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Ekonomi paketi hakkında oda başkanları ne düşünüyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından korona virüsü tedbirleri kapsamında açıklanan ekonomi paketi hakkında KOTO Başkanı Necmi Bulut ve Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş gazetemize açıklamalarda bulundu

Nazım Özgün Erbulan
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Dünya genelinde binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsü ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan Koronavirüsle Mücadele Eşgüdüm Toplantısı’nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, corona virüsüne karşı alınan tedbirler kapsamında ekonomik tedbirleri de sıraladı. Buna göre Erdoğan tarafından açıklanan 100 milyar TL’lik bir pakette borç ödemelerinden, desteğe, ödemelerin ertelenmesinden emekli maaşına kadar birçok tedbiri duyurdu. 

“HÜKÜMETE TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Yapılan açıklama sonrası gazetemize konuşan Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş paket ile ilgili olarak, “Açıklanan tedbir paketlerimiz çok güzel. Esnafımız için hayırlı vesile olsun. Hükümete çok teşekkür ediyoruz” ifadelerinde bulundu. Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Başkanı Necmi Bulut, “5-6 gün önce beklediklerimizi basın ile paylaşmıştık. Bu açıklanan paket taleplerimizin yüzde 80’ini karşılıyor. Eksiksiz bir paket olmazdı zaten. İyi gördük şu anda. Yöneticilerle birlikte takip ettik süreci. Şu an memnuniyet verici bir paket” dedi.

“NEFES KREDİSİ’NDE ISRARCI OLACAĞIZ”

Paketin memnuniyet verici olduğunu belirten Bulut, “Bir de Nefes Kredisi’nde ısrarcı olacağız. Sadece ötelemeyle olmuyor; nakit de gerekiyor. Zaten piyasada ufak bir sıkıntı vardı piyasada. Şu an da güzel görünüyor. Harcama yapacak kesime, emeklilere bin 500 lira yapmışlar limiti. Bu da piyasada para harcayacak insan demektir. Şu an açıklanan paket bizim için memnuniyet verici. Ancak Nefes Kredisi’nde ısrarcı olacağız” ifadelerinde bulundu.

Bugün 19:39 TSİ - Gündem

Muhabir Nazım Özgün Erbulan

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