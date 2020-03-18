Büyükakın'dan ''Geniş ailem projesi''

Proje kapsamında 60 yaş ve üzeri vatandaşlarımızın talep etmelerine karşın günlük alışveriş ve ihtiyaçaları için ekiplerin hazır olduğunu belirtti.
İşte o paylaşım;
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın twitter hesabından yaptığı paylaşımla korona virüs önlemleri kapsamında '' Geniş Ailem Projesi'' başlattıklarını duyurdu
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz