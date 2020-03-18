Bakan Koca yaptığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.
Bugün 23:20 TSİ- Gündem Güncelleme: Bugün 23:33 TSİ
Koca'dan Korona virüsten ikinci ölüm açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, '61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum' dedi
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz