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Koca'dan Korona virüsten ikinci ölüm açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüs ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, '61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum' dedi
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Bakan Koca yaptığı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "61 yaşında erkek bir hastamızı kaybettik. Kendisine Allah’tan rahmet diliyorum. Bugün sonuçlanan testler, tedbirlerin çok zorunlu olduğunu gösteriyor. Tanı konup tedavilerine başlanan 93 yeni vakamız var. Hasta sayımız 191’e ulaştı. Riskin önünü birlikte keselim" dedi.

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